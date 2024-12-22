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У Харківській області після обстрілу горів будинок: дані ОВА за добу
Протягом доби окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 9:38 у селі Сенькове Куп’янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих.
О 9:38 у селі Борщова Харківського району окупанти завдали ударів по відкритій території.
У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано п’ятьох людей.