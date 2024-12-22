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На Харківщині простилися з воїном, який загинув на Сіверському напрямку

На Харківщині простилися з воїном, який загинув на Сіверському напрямку

У Дергачівській громаді Харківської області попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Бакуменком. Воїн загинув 13 грудня під час бойових дій поблизу села Серебрянка на Сіверському напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Юрій Бакуменко народився та проживав у Дергачах. Закінчив ліцей №2, а потім навчався у професійно-технічному училищі №2.

З дитинства Юрій був захоплений спортом. Він займався плаванням у харківській школі олімпійського резерву, виконав норматив кандидата в майстри спорту, а також активно брав участь у змаганнях із футболу та волейболу. Нагороджений численними спортивними нагородами, серед яких – кубок «Найкращої спортивної родини Дергачівського району».

До повномасштабного вторгнення рф Юрій працював у ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» і займався підприємницькою діяльністю. У червні 2024 року він долучився до лав Сил оборони України, де виконував обов’язки стрільця-санітара.

На момент загибелі Юрію було 48 років. Його провели в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища. У загиблого залишилися мати, батько та сестра.

Агентство Телевидения Новости

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