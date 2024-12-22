В Україні запрацювали ще понад пів сотні TruCAM: скільки приладів на Харківщині

На українських дорогах побільшало приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. З 21 грудня патрульні працюють на 51 новій ділянці.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

На Харківщині з’явилося три нові локації, де патрульні використовуватимуть TruCAM:

траса М-03 Київ – Харків – Довжанський, 575-590 км;траса М-03 Київ – Харків – Довжанський, 602-626 км;траса Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, 6-23 км.

Що треба знати про роботу «трукам»

Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

Місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкості.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (Донецька та Луганська області), прилади контролю тимчасово не використовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях — використовуються лише на окремих ділянках доріг.

Агентство Телевидения Новости