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Втрати окупантів на Харківському напрямку: 85 солдатів та 14 одиниць озброєння за добу

Втрати окупантів на Харківському напрямку: 85 солдатів та 14 одиниць озброєння за добу

На Харківському напрямку протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська. 

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Окупанти завдали 13 ударів дронами-камікадзе та здійснили 229 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 85 солдатів, з них безповоротні – 39, санітарні – 46.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 14 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійські системи,3 автомобілі,3 одиниці спецтехніки,6 БпЛА.

Знищено:

62 укриття для особового складу,2 місця зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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