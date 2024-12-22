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Над Україною збили 52 дрони: де працювала ППО

Над Україною збили 52 дрони: де працювала ППО

У ніч на 22 грудня, починаючи з 9:00 21 грудня, окупанти запустили по Україні 103 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також зафіксовано пуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму у напрямку Херсонщини.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.  

Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо, без жертв, постраждалим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости

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