ЗСУ знищили бронетанкову групу окупантів на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм та знищили бронетанкову групу росіян. Для атаки ворог залучив п’ять одиниць бронетехніки: два танки та три БМП з десантом

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Російську техніку своєчасно виявила аеророзвідка.

«Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно. Вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами», – розповіли військові.

Спроба врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення ударами з дронів. Спочатку було знищено БМП, а потім і танк. Обидві ворожі одиниці були повністю знищені без можливості відновлення.

Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів.

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