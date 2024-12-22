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У ДПСУ фіксують стрімке зростання кількості туристів: за добу кордон перетнуло 150 тисяч громадян

У ДПСУ фіксують стрімке зростання кількості туристів: за добу кордон перетнуло 150 тисяч громадян

У передріздвяний період ДПСУ фіксує значне збільшення пасажиропотоку на кордонах. За минулу добу цей показник був надто великим і перевищував навіть показники за останні роки. Всього вчора кордон перетнуло 150 тисяч громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисячі осіб. Збільшення пасажиропотоку призводить і до черг.

Найбільша динаміка руху спостерігається у пунктах пропуску «Краківець», «Шегині», «Смільниця» та «Нижанковичі». Трохи нижча інтенсивність зафіксована у «Грушеві», «Угринові» та «Раві-Руській».

«З метою зменшення часу очікування рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону. Прикордонники залучають наявні сили і засоби для забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску, оформлення осіб, транспортних засобів та вантажів, які переміщуються через державний кордон України в межах Львівської області», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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