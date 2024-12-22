З 1 січня в Україні обсяг платних медпослуг може значно збільшитися: що відомо

В Україні з 1 січня 2025 року зміняться правила надання платних медичних послуг у закладах охорони здоров’я. Пацієнтам доведеться оплачувати у разі звернення без направлення лікаря та ще в низці випадків.

Про це виданню Район.Медицина розповіла спеціалістка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталя Лісневська.

У липні 2024 року постановою «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб» від 05.07.2024 № 781 (далі — Постанова № 781) КМУ змінив правила надання платних медичних послуг. Постанова № 781 почне діяти з 1 січня 2025 року, крім пункту 2, який набрав чинності з 9 липня 2024 року.

«Заклади охорони здоров’я давно мають змогу надавати послуги за плату від фізичних і юридичних осіб. Постанова № 781 лише дещо змінює правила надання цих послуг», – розповідає Наталя Лісневська.

За яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій. Ідеться про:

надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Також Наталя Лісневська зазначила, що до 1 січня 2025 року Міністерство охорони здоров’я має переглянути таблицю медичних послуг, щоб вони відповідали послугам у Програмі медичних гарантій, які є безкоштовними для населення. З 2025 року медичні послуги, які не входитимуть до Програми медичних гарантій, будуть платними.

«А поки всі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають розмітити на офіційних сайтах та інформаційних стендах повний перелік безоплатних медичних послуг. Вартість платних медичних послуг лікарні зможуть встановлювати самостійно», – підсумувала Наталя Лісневська.

Агентство Телевидения Новости