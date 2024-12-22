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Росіяни вдарили FPV-дроном біля магазину на Харківщині: дані прокуратури
Сьогодні, 22 грудня близько 11:15, російський FPV-дрон влучив біля магазину у місті Купʼянськ Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок удару 56-річний чоловік дістав поранення. Постраждалого госпіталізували.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).