Двоє пенсіонерів загинули у пожежі під Харковом

22 грудня о 13:27 у місті Дергачі Харківського району сталася пожежа. Загинули двоє людей похилого віку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У приватному будинку горіли домашні речі та ліжко на площі 1 кв. м. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження.

О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости