На Харківському та Куп’янському напрямках тривають бої: де атакує ворог

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 грудня. Триває 1033 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Внаслідок обстрілів з території рф постраждали прикордонні населені пункти. Зокрема Хрінівка, Біла Береза, Винторівка, Чуйківка, Братениця зазнали ударів ворожої артилерії, а Баранівка була атакована з РСЗВ.

На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця: всього відбулося п’ять зіткнень, одна атака ще триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває одне боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости