Укрзалізниця зробила два харківські поїзди флагманськими

У новому графіку руху на 2024-2025 роки деякі поїзди Укрзалізниці стали флагманськими. Ними стали потяги Харків – Ясіня, Харків – Ужгород, Дніпро – Львів, Київ – Львів та Київ – Одеса.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У вагонах цих потягів створено більш комфортні умови для пасажирів, проте вартість квитків залишилася незмінною та ідентичною до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

Флагманські поїзди Укрзалізниці – чим вони особливі

№15/16 Харків – Ясіня: поїзд «Лесь Курбас» названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр «Березіль» став культурною візитівкою Харкова.№17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву «Сковорода» на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди.№79/80 Дніпро – Львів: «Січеслав» названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році.№91/92 Київ – Львів: «Леополіс» – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни.№105/106 Київ – Одеса: «Чорноморець» – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

Умови у флагманських поїздах:

Фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.Покращений склад – нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.Відповідне маркування у застосунку.Оновлена ігротека та ексклюзивний залізничний цукор-рафінад.

Музичний супровід флагманів:

«Сковорода» – композиція «Паровоз» Євгена Хмари.«Леополіс» – «Місто весни» у виконанні «Один в каное» та «Океан Ельзи».«Січеслав» – трек «Доброго вечора, ми з України» гурту PROBASS & HARDI.«Лесь Курбас» – інструментальна версія «Черемшини».«Чорноморець» – мелодія «Край Чорного моря» Табачникова.

Агентство Телевидения Новости