У Харкові згорів приватний будинок: загинула жінка

22 грудня о 18:45 у Новобаварському районі Харкова у провулку Дипломатичному спалахнула пожежа у приватному будинку. На згарищі рятувальники виявили тіло.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 кв. м. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої 82-річної жінки.

Причина загоряння встановлюється.

На місці події працювало 17 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости