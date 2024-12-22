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У Харкові згорів приватний будинок: загинула жінка
22 грудня о 18:45 у Новобаварському районі Харкова у провулку Дипломатичному спалахнула пожежа у приватному будинку. На згарищі рятувальники виявили тіло.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 кв. м. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої 82-річної жінки.
Причина загоряння встановлюється.
На місці події працювало 17 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.