Понад 70 локацій для тимчасового проживання облаштували на Харківщині

Внаслідок повномасштабної війни Харківщина залишається одним із лідерів серед регіонів за кількістю жителів, які вимушені були евакуюватися з небезпечних територій.

Про це повідомляє ХОВА.

«На сьогодні Харківська область прийняла понад 520 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з погіршенням ситуації на Куп’янському та Борівському напрямках, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення щодо активізації дій з евакуації саме з цих двох напрямків. Загальна кількість населених пунктів – 93. Завдяки спільним зусиллям Харківської ОВА, міжнародних партнерів та волонтерських організацій, вдалося організувати 76 місць тимчасового проживання, де забезпечені житлом 8087 осіб, серед яких 1100 дітей та 536 осіб з обмеженими можливостями», – розповів директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Місця компактного проживання облаштовані на базі гуртожитків навчальних закладів, санаторіїв та туристичних об’єктів. Тут всіх внутрішньо переміщених людей забезпечують медичною допомогою, фінансовими виплатами, продовольчими продуктами, гігієнічними наборами, побутовими засобами, а також психосоціальною і юридичною підтримкою.

«Мене привезли у Харків. Відразу отримав грошову допомогу – 10 800 гривень. Зараз нам щомісяця виплачують по 2 000 гривень. З голоду не помреш. Я переживаю другу війну. Мені багато років. Я знаю, як після тієї війни жили, хліба не їли. А тут усе є», – розповів евакуйований з Вовчанської громади Віктор Гук.

Для всіх, хто бажає евакуюватися до безпечних територій діє безплатна гаряча лінія: 0 800 33 92 91.

Агентство Телевидения Новости