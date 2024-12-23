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Трамп: «зупинити трансгендерне безумство» й визнавати «лише два гендери»

Трамп: «зупинити трансгендерне безумство» й визнавати «лише два гендери»

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити «трансгендерне безумство» у перший день свого президентства.

Про це Трамп заявив на заході AmericaFest 2024 у Фініксі, повідомляє видання Бабель із посиланням на AFP.

«Я підпишу указ, який покладе край хірургічним операціям на дітях, видворить «трансгендерів» з армії та наших початкових, середніх і старших шкіл. За адміністрації Трампа уряд США визнаватиме тільки два гендери — чоловічий і жіночий», — заявив Трамп.

Представники Республіканської партії США, які контролюють обидві палати Конгресу, ведуть боротьбу з правами ЛГБТ-спільноти. У грудні 2024 року Конгрес США затвердив річний оборонний бюджет, який блокує фінансування деяких видів допомоги для дітей трансгендерних людей, які служать в армії.

У США за адміністрації Джо Байдена у 2021 році вперше почали видавати американські паспорти з гендерним маркером «X». Паспорти з такою позначкою призначені для небінарних людей, інтерсекс-людей і гендерно-неконформних людей.

Окрім того, Трамп заявив, що одразу після вступу на посаду розпочне «наймасштабнішу операцію з депортації в історії США» — масштабнішою за ту, яку проводив президент Двайт Ейзенхауер.

Агентство Телевидения Новости

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