Україна отримала $1,1 млрд від МВФ

Україна отримала транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram в понеділок, 23 грудня, пише Кореспондент.

Він зазначив, що мова йде вже про шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

«Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів», – написав Шмигаль і подякував МВФ за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни з рф.

Агентство Телевидения Новости