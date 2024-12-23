П’яний водій без права керування автомобілем скоїв ДТП у Харкові

22 грудня вдень, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Ньютона.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на припарковане авто, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного спʼяніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився.

Також під час перевірки документів було встановлено, що водій позбавлений права керування таким транспортним засобом.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости