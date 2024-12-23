У Харкові запустили мобільний додаток «Open Kharkiv»

Для харківʼян створили цифровий аналог «Картки харків’янина», в якому зібрані різні функції – наприклад, знижки в різних сервісах, таких як лікарні, аптеки тощо.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні ми запускаємо мобільний застосунок «Open Kharkiv»! Його ключова функція — Digital X-card, ваша Картка харків’янина у смартфоні, з усіма знижками, акціями та іншими перевагами, які дає звичайна пластикова картка», – наголосив Терехов.

У застосунку також вже можна залишати відгуки про сервіси та партнерів, дізнаватися останні новини та пропонувати свої ідеї для розвитку міста.

«Наша мета проста й амбітна водночас: зробити так, щоб усі міські послуги були доступні буквально в кілька кліків», – резюмував Терехов.

Агентство Телевидения Новости