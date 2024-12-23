Укрпошта змінює тарифи: з 1 січня 2025 року – нові правила доставки посилок

З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок. У компанії зазначили, що вперше в історії тарифи не залежатимуть від ваги відправлень. Замість цього тариф буде визначатися виключно за об’ємом посилки, що є аналогічним підходу таких міжнародних компаній, як FedEx та UPS.

Про це повідомив гендиректора АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Що зміниться в тарифах Укрпошти

Доступність. Хоча частина тарифів буде переглянута, найнижчий тариф залишиться без змін, а інші тарифи залишаться одними з найнижчих на ринку. Клієнти зможуть вибирати між дешевшим тарифом «Базовий» для заощадження і «Пріоритетним» для швидкої доставки.Зручність. Тепер вартість доставки буде фіксованою і залежатиме тільки від об’єму посилки, а не від її ваги. Для розрахунку вартості можна використовувати стандартні коробки Укрпошти, ціни на які будуть значно дешевші за конкурентів, або власні упаковки, для яких достатньо виміряти лише об’єм.Чесність. Клієнти більше не будуть платити за зайву вагу, як це траплялося при старих тарифах. Тепер тарифи будуть залежати лише від об’єму посилки, і в компанії передбачено 8 різних розмірів тарифів, що дозволить платити лише за фактичний обсяг відправлення.

Додаткові особливості:

Вага посилки буде вказуватися при відправленні для внутрішнього контролю та для забезпечення безпеки відправлень.Для нестандартних відправлень, що потребують ручної обробки, буде стягуватися додаткова плата в розмірі 50 гривень.

Ці зміни пов’язані із завершенням переходу Укрпошти на повністю роботизовані лінії сортування посилок, що дозволить значно покращити швидкість і якість доставки. Укрпошта також переходить на стандартизоване упакування, що сприятиме прискоренню процесу доставки.

Агентство Телевидения Новости