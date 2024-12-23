Харківські нацгвардійці провели спортивні змагання для учнів гімназії

Військові 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф», які дістали поранення та контузії під час бойових дій, зустрілися з учнями Харківської гімназії №120. Бійці розповіли дітям про свій бойовий шлях, відповідали на запитання та запропонували провести спортивні змагання.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Для нас це запрошення було з одного боку неочікуваним, а з іншого – дуже приємним. Через ракетні обстріли Харкова діти часто змушені навчатися у бомбосховищах або дистанційно. Їм не вистачає спілкування», – зазначив начальник з фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко.

За словами офіцера, до зустрічі з учнями ретельно обирали військовослужбовців, які стали живим прикладом захисників та мали спортивні досягнення.

«Наші діти через пандемію та війну вимушені вести малоактивний спосіб життя. Це впливає на їх здоров’я, тому ми вирішили додати до зустрічі елементи спорту», – розповів інструктор з фізичної підготовки Олександр Боклагов.

Протягом години школярі змагалися у спритності, силі та швидкості під керівництвом гвардійців. Естафети та конкурси додали позитивних емоцій.

«Такі зустрічі дуже важливі і для учнів, і для нас, вчителів. Це можливість поспілкуватися з нашими захисниками та висловити їм вдячність», – зазначила вчителька початкових класів Світлана.

Гвардійці підготували для школярів солодкі новорічні подарунки, грамоти, медалі, а також книги від видавництва «Ранок».

«Ми прагнули показати дітям, що головне для гвардійця – це взаємодопомога та відповідальність за побратима. І хочемо, щоб діти вчилися такого ставлення один до одного», – підкреслив Сергій Кіяшко.

На завершення зустрічі діти пообіцяли гвардійцям, що чекатимуть їх на нову зустріч зі спортом та цікавими історіями.

Агентство Телевидения Новости