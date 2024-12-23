Депутати підтримали законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію виготовлення та поширення матеріалів порнографічного характеру. За рішення проголосували 11 членів комітету, двоє утрималися.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив Железняк, документ пропонує зміни до ст. 301 Кримінального кодексу України, щоб виключити можливість кримінального переслідування дорослих за виготовлення, зберігання або поширення контенту інтимного характеру за їхньої згоди. Наразі стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років навіть за зберігання на особистих пристроях такого контенту.

Депутат наголосив, що законопроєкт не стосується легалізації порнографії, оскільки вона вже є легальною в Україні, а діяльність, пов’язана з нею, приносить податкові надходження до бюджету, наприклад, від платформ на кшталт OnlyFans.

За словами Железняка, законопроєкт є консервативним і готувався понад рік у співпраці з робочою групою та комітетом. У ньому передбачено доопрацювання до другого читання, однак ухвалення за основу є важливим кроком для подальшого розгляду в парламенті.

Серед причин актуалізації питання депутат назвав ситуацію з оподаткуванням моделей платформ для створення інтимного контенту та перевірками з боку правоохоронних органів, про які нещодавно повідомляли ЗМІ.

Агентство Телевидения Новости