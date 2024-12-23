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Ракетний удар біля ХНУ Каразіна: збитки оцінено у понад 212 мільйонів гривень

Ракетний удар біля ХНУ Каразіна: збитки оцінено у понад 212 мільйонів гривень

8 листопада 2024 року близько 3:00 внаслідок ракетного удару було пошкоджено Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Озвучено попередню суму збитків внаслідок авіаудару.  

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Попередня сума збитків, завданих землі та ґрунтам, становить 212 мільйонів гривень 44 тисячі 500 гривень.

Постраждали головний та північний корпуси закладу, а також прилегла територія на площі Свободи, де були встановлені новорічні інсталяції.

Агентство Телевидения Новости

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