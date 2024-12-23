Під час семи штурмів на Харківщині окупанти втратили 62 солдатів та купу техніки

Ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка та Стариця. Окупанти завдали трьох удари дронами-камікадзе та здійснили 219 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 62 солдати, з них безповоротні – 26, санітарні – 36.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими дев’ять одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійські системи,2 автомобілі,5 БпЛА.

Знищено:

39 укриттів для особового складу,1 місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости