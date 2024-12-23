Двоє неповнолітних підпалювали автомобілі військових у Харкові: зловмисників подозрюють в роботі на рф

У Харкові двоє неповнолітніх хлопців віком 17 та 15 років підпалювали автівки військових, діючи, ймовірно, на замовлення російських спецслужб. Паліям повідомлено про підозру в низці злочинів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2024 року двоє неповнолітніх харків’ян через месенджер Telegram знайшли спосіб «легко підзаробити гроші». Куратори за грошову винагороду запропонували підліткам здійснювати підпали автівок, що належать українським військовим, та надали детальні інструкції, як треба діяти.

Обов’язковою умовою «співпраці» була відеофіксація результату виконаної задачі.

Отримавши від куратора вказівку діяти за визначеним планом, за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші фігуранти підпалювали авто українських військових у Харкові. Свої дії підлітки фільмували на мобільний телефон.

Правоохоронці викрили неповнолітніх. Розглядається версія, що, ймовірно, «кураторами» підпалів є представники російської спецслужби.

Неповнолітнім паліям повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Також 17-річному юнаку додатково інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости