Нова військова допомога від Німеччини: Україна отримує системи ППО, танки Leopard 1, снаряди

Про надання Україні чергового пакета військової допомоги оголосила Німеччина. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, безпілотники та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Що увійшло в новий пакет зброї від Німеччини

Бойові броньовані машини:

103 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;103 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.

Протиповітряна оборона:

6 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM;5 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLS;ракети IRIS-T SLM;12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);4 пускові установки PATRIOT;57 самохідних зенітних установок GEPARD із запасними частинами;241 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;16 радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D;ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Артилерія:

358 000 боєприпасів калібру 155 мм;25 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.Безпілотники та системи протидії безпілотникам:398 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;393 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;32 розвідувальні безпілотники HORNET XR.

Військово-інженерні можливості:

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;25 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.

Захисне та спеціальне обладнання:

15 десантно-штурмових машин Caracal;15 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;45 підводних скутерів;277 автомобілів охорони кордону.

Логістика:

262 вантажівки Zetros;78 автоцистерн Zetros.

Боєготовність:

393 000 боєприпасів калібру 40 мм;15 000 120-мм мінометних боєприпасів;19 480 протитанкових мін;220 гранатометів GMG;200 кулеметів MG4;аварійні електрогенератори;250 наметів;4 005 штурмових гвинтівок MK 556;420 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;661 гвинтівка CR 308;понад 60 мільйонів боєприпасів до вогнепальної зброї;276 000 джгутів;1 мільйон травматичних бинтів.

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