У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському та проїзді Рогатинському, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Європейської, буде припинений з 21:10 і до закінчення руху 23 та 24 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

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