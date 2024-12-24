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На Донбасі загинув стрілець з Харківщини

На Донбасі загинув стрілець з Харківщини

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, житель міста Валки Харківської області Володимир Моргун.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Володимир Моргун народився 17 вересня 1991 року в селі Новоолександрівка Вовчанського району. Після закінчення працював у сфері торгівлі в Харкові. У 2017 році одружився, сім’я оселилася у Валках.

На захист України Володимир Моргун став у вересні 2024 року. Служив на Донецькому відтинку фронту.

Стрілець-помічник гранатометника Володимир Моргун загинув 14 грудня під час виконання бойового завдання біля села Сторожеве Донецької області. Військовий дістав смертельне поранення внаслідок удару FPV-дроном.

У захисника залишилися дружина і двоє дітей – хлопчики п’яти та семи років.

Агентство Телевидения Новости

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