Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 68

На Харківщині у корови виявили сказ: 2 людям призначено лікування

На Харківщині у корови виявили сказ: 2 людям призначено лікування

У Зачепилівській громаді на Харківщині підтверджено сказ у великої рогатої худоби.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю профілактики хвороб.

В контакті з хворою твариною перебувало 2 людей. Постраждалим призначено антирабічне лікування.

У поточному році це вже 7 випадок сказу серед свійських тварин.

Від хворих на сказ тварин постраждало 166 людей. За 11 місяців за медичною допомогою звернулось 3224 осіб, які отримали ушкодження від тварин. Кожен третій з них потребував антирабічного лікування.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 