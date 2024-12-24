Цієї ночі над Україною було збито 36 «шахедів»

З 10:00 23 грудня по 9:00 24 грудня 2024 року противник атакував 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків), один – БпЛА в повітрі, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости