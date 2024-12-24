У Харкові засуджено адміністратора Facebook-каналу: поширював радянські наративи

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 42-річного чоловіка у поширенні комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдженні матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 2 ст. 436-1 КК України (ред. 11.01.2019), ч. 1 ст. 110 КК України (ред. 11.06.2020)).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант – харків’янин, який ще у 2019 році створив і адміністрував спільноту в соціальній мережі «Facebook», де поширював комуністичну символіку. Слідством встановлено, що чоловік публікував дописи, присвячені «дню рождения комсомола», стверджував, що «Украина – колония», супроводжуючи це зображеннями герба срср.

Крім пропаганди комуністичної ідеології, він опублікував зображення карти України, де показані так звані «територіальні подарунки» Леніна і Хрущова, з підписом «Формирование территории совеременной Украины».

Також чоловік робив репости публікацій пропагандистських російських медіа, де викривлялись і перекручувались історичні факти.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Відомо, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення харківʼянин переїхав до рф. Оскільки він поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання.

Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.

Агентство Телевидения Новости