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У Харкові молодик вночі розтрощив двері магазину

У Харкові молодик вночі розтрощив двері магазину

Сьогодні вночі у Харкові чоловік розтрощив двері магазину. Зловмисник вдерся в приміщання з метою здійснення крадіжки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

24 грудня близько 3:00 до чергової частини роти Управління поліції охорони в Харківській області надійшло повідомлення про спрацювання системи охоронної сигналізації з магазину в Холодногірському районі.

«Прибувши на місце події, поліцейські групи реагування побачили пошкоджені ролети і вхідні двері закладу. Співробітники поліції обстежили приміщення та виявили порушника. Він продовжував шукати товари і не знав, що сигналізація вже спрацювала», – йдеться в повідомленні.

36-річного жителя Харківщини передали слідчо-оперативній групі територіального відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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