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На Харківщині ЗСУ відбили штурм окупантів на лівому березі річки Оскіл

На Харківщині ЗСУ відбили штурм окупантів на лівому березі річки Оскіл

23 грудня росіяни під прикриттям дощу й туману здійснили спробу розширення плацдарму на лівому березі річки Оскіл на Куп’янському напрямку. Механізований накат відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Атаку відбивали батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр разом з 1 БрОП «Буревій» та 205 батальйоном 241 ОБр ТрО. 

Екіпажі батальйону «Ахіллес» зупинили 12 одиниць бойової броньованої техніки.

Знищено:

БМП-2 – 1 од.;танк –  2 од.

Уражено:

БМП-2 – 8 од.;танк – 1 од.

Особовий склад:

18 ліквідовано;6 поранено.

Агентство Телевидения Новости

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