На Харківщині ЗСУ відбили штурм окупантів на лівому березі річки Оскіл
23 грудня росіяни під прикриттям дощу й туману здійснили спробу розширення плацдарму на лівому березі річки Оскіл на Куп’янському напрямку. Механізований накат відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
Атаку відбивали батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр разом з 1 БрОП «Буревій» та 205 батальйоном 241 ОБр ТрО.
Екіпажі батальйону «Ахіллес» зупинили 12 одиниць бойової броньованої техніки.
Знищено:
БМП-2 – 1 од.;танк – 2 од.
Уражено:
БМП-2 – 8 од.;танк – 1 од.
Особовий склад:
18 ліквідовано;6 поранено.