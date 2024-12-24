Евакуація на Харківщині: рятувальники вивезли з-під обстрілів чотирьох пенсіонерів

24 грудня рятувальники ДСНС залучались до евакуації жителів Купʼянської міської територіальної громади, населені пункти якої щоденно перебувають під російськими обстрілами.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля рятувальники вивезли із Куп’янська та селища Куп’янськ-Вузловий чотирьох літніх людей, зокрема 73-річну жінку з інвалідністю.

Залучалося троє рятувальників та одна одиниця техніки ДСНС.

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