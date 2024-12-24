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Мінус 40 окупантів та 11 одиниць озброєння: втрати ворога на Харківському напрямку
Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали шести ударів дронами-камікадзе та здійснили 218 обстрілів позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 39 істот, з них безповоротні – 19, санітарні – 20.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 11 одиниць озброєння і військової техніки та 45 укриттів для особового складу.