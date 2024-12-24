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Водолази дістали тіло рибалки, який провалився під лід на Харківщині
22 грудня стало відомо про зникнення 25-річного жителя селища Соніно Великобурлуцької громади. Чоловік пішов рибалити на місцевий ставок зранку і до вечора не повернувся.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
«Водойма була вкрита кригою, проте через коливання температури навколишнього середовища вона не набрала достатньої міцності», – розповіли рятувальники.
24 грудня водолази Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби вилучили тіло потопельника з водойми.