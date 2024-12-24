Для наповнення Краснопавлівського водосховища на Харківщині виділено 150 млн грн

Уряд спрямовує кошти для наповнення Краснопавлівського водосховища. На 2025 рік виділено майже 150 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ситуація з водопостачанням Харкова тривалий час була на межі критичного рівня. Рівень води у Краснопавлівському водосховищі, яке є основним джерелом води для міста, впав до аварійної позначки», – написав Синєгубов.

За словами начальника ОВА, це поставило під загрозу забезпечення питною водою понад 400 тисяч людей.

На 2025 рік уряд виділяє майже 150 мільйонів гривень для наповнення водосховища. Це дозволить відновити водний ресурс та стабілізувати водопостачання.

Агентство Телевидения Новости