На Харківщині триває вісім боєзіткнень: де атакують окупанти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 грудня. Триває 1035 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 179. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, таких як Гірськ, Хрінівка, Покровка, Порозок, Майське, Славгород, Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки.

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 19 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Вісім боєзіткнень тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости