Бюджет-2025 Харківщини: на що спрямували кошти

Сьогодні, 24 грудня, на сесії Обласної ради обговорили бюджет області на 2025 рік. Запланований обсяг бюджету – 4 млрд 834 млн грн.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, основний пріоритет – посилення обороноздатності. На заходи територіальної оборони Харківщини спрямували 459 млн грн.

Також спрямували кошти на галузь освіти – 1,7 млрд грн; фінансування закладів охорони здоров’я – 568 млн грн (зокрема понад обсяги передбачені програмою державних медичних гарантій 140,0 млн грн).

На соціальний захист та підтримку громадян Харківщини – 553 млн грн, зокрема на фінансування програми підтримки захисників України, ветеранів війни та їхніх сімей передбачили 134,5 млн грн.

Резервний фонд склав 387 млн грн.

«Цей бюджет є базовим та передбачає першочергові видатки для бюджетної комунальної сфери», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости