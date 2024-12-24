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Капелани харківської бригади НГУ «Скіф» привітали бійців із Різдвом

Капелани харківської бригади НГУ «Скіф» привітали бійців із Різдвом

Військові капелани 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» у переддень Різдва Христового відвідали підрозділи бригади, які виконують бойові завдання, аби привітати військовослужбовців зі святом. Традиційним символом свята став Вифлеємський вогонь миру, який капелани привезли у кожен підрозділ. Разом із бійцями вони освячували 12 різдвяних страв, співали колядки та куштували кутю.

«Світло Вифлеємського вогню миру є символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, яке несе довгоочікувану перемогу, мир та злагоду. Маленький промінчик, який ми сьогодні передаємо кожному бійцю, – це символ єднання з Ісусом Христом, котрий народився, щоб кожен, перебуваючи далеко від родини, міг відчути тепло та спокій», – зазначив військовий капелан отець Євген.

Капелан також привітав побратимів і волонтерів із Різдвом Христовим, побажавши їм миру та любові. Військові висловили вдячність за увагу й підтримку.

«Для мене, як для віруючої людини, ці привітання дуже важливі. Через російську агресію ані я, ані мої побратими не можемо святкувати Різдво з родинами. Тож спілкування з капеланами та переданий ними Вифлеємський вогонь зігрівають нас у цей зимовий вечір і надають сил для подальшої боротьби», – поділився гвардієць із позивним Гнат.

Вифлеємський вогонь миру став символом єдності, який нагадав бійцям про тепло домашнього затишку навіть у складних умовах фронту.

Агентство Телевидения Новости

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