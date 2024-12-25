Масований обстріл Харкова: влучання у трьох районах
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
З 6:00 до 6:29 ворог завдавав ударів по місту Харків.
Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах.
На цю хвилину – шість постраждалих.
Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак.
19:00 Ізюмський р-н, Савинська громада, село Вишнева. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені 3 будинки та господарчі споруди.
15:45 Куп’янський р-н, місто Купʼянськ. Влучання FPV-дрона в дорожнє покриття.
На Харківському напрямку противник п’ять разів без успіху штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі Вовчанська та Високої Яруги.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, ще вісім тривають дотепер.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 46 осіб (серед них двоєдітей).