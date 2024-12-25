Масований обстріл Харкова: влучання у трьох районах

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

З 6:00 до 6:29 ворог завдавав ударів по місту Харків.

Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах.

На цю хвилину – шість постраждалих.

Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак.

19:00 Ізюмський р-н, Савинська громада, село Вишнева. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені 3 будинки та господарчі споруди.

15:45 Куп’янський р-н, місто Купʼянськ. Влучання FPV-дрона в дорожнє покриття.

На Харківському напрямку противник п’ять разів без успіху штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, ще вісім тривають дотепер.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 46 осіб (серед них двоєдітей).

Агентство Телевидения Новости