На війні з окупантами загинув захисник із Харківщини

12 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їне, Курської області рф, загинув солдат Дмитро Шевченко. Боєць поліг внаслідок скиду вибухівки з безпілотного літального апарата.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Дмитро Шевченко народився 3 жовтня 1981 року в селі Вербки Дніпропетровської області. У 9 років разом із родиною переїхав до Петропілля Лозівського району Харківської області. Після школи здобув фах тракториста та працював трактористом у приватних підприємців, а з 2019 року – на ПП «Лан».

«Дуже полюбляв рибалити. Як і всі хлопці, захоплювався футболом. Привітний, мав багато товаришів. Одружений. Був вітчимом і виховував із жінкою двох дітей», – розповіли в міськраді.

На захист України Дмитро Шевченко став у вересні 2024 року.

Агентство Телевидения Новости