Діти харківських нацгвардійців отримали різдвяні подарунки

До Різдва діти військовослужбовців 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» отримали святкові подарунки. Привітання організували військові капелани та волонтери, які спільно з бійцями бригади підготували святкові набори для дітей.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Ми особливу увагу приділяємо в цей день дітям військовослужбовців. Сьогодні зійшла зірочка на небі, що сповістила про народження Сина Божого – Ісуса Христа. Капелани 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» та військовослужбовці, які зараз боронять Україну, вітають дітей з Різдвом Христовим подарунками», – сказав капелан отець Євгеній.

Святкову акцію підтримали волонтери, приватні підприємці та благодійні організації.

«Ми зібрали подарунки для дітей військовослужбовців, які постраждали під час захисту Батьківщини. Дякуючи нашим волонтерам за їх неймовірну працю, ми хочемо привітати тих, для кого все одно свято є – це діти», – зазначив офіцер відділення соціального супроводу бригади Олександр Хахлін.

Подарунки отримали понад 200 дітей військових, які зараз боронять Україну.

Агентство Телевидения Новости