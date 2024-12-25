Окупанти випустили на Різдво по території України понад 70 ракет і 100 безпілотників

Диктатор володимир путін обрав Різдво для масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України, було випущеного понад 70 ракет і 100 дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram в середу, 25 грудня, пише Кореспондент.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським?» – написав глава держави.

За словами Зеленського, рф випустила по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів.

«Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – зазначив президент.

За попередніми даними, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. «На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла», – додав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости