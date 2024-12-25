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По Харкову та області застосовані відключення світла

По Харкову та області застосовані відключення світла

У зв’язку з масованою ракетною атакою на енергетичні об’єкти України у Харкові та Харківській області застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

«Просимо вас зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», а також АТ «Харківобленерго», – наголошують енергетики.

Агентство Телевидения Новости

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