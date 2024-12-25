«Внаслідок ракетного удару значна частина Харкова без опалення», – Терехов

Ворог запустив по Харкову 12 ракет, всі вони були націлені по котельнях, по ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики.

Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу НЕК «Укренерго» введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго.

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька Шахедів – постраждали приватні житлові будинки.

«Утім, нам вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. Всі наші профільні комунальні служби працюватимуть для того, аби утримати тепло та перезапустити систему опалення. Ми працюватимемо цілодобово для того, аби якнайшвидше відновити нормальне життя у місті», – зазначив Терехов.

Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.

«Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости