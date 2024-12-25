Комбінована масована атака по Харківщині: постраждали шість людей (фото)

За даними слідства, 25 грудня з 6:00 до 6:30 збройні сили рф здійснили масовану атаку по Харкову та передмістю.

Правоохоронці зафіксували щонайменше десять ворожих влучань, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.

Отримали поранення шість мирних мешканців: пʼять чоловіків та жінка.

Попередньо встановлено, що по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С- 400, по Немишлянському – Х-35. Точний тип ракет, якими було завдано інших ударів, встановлюється.

Орієнтовно о 6:50 ворог атакував ударним безпілотником село Слобожанське Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. Без постраждалих.

Близько 8:30 ударний БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основʼянському районі Харкова. Горів житловий будинок. У домоволодінні ніхто не перебував. Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости