З нагоди Різдва на Харківщині поліція працює у посиленому режимі

На Харківщині поліція посилює заходи безпеки з нагоди Різдва Христового.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Поліцейські Харкова та області у посиленому режимі несуть службу біля культових споруд під час проведення святкових богослужінь.

Поліція закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога» навіть під час богослужінь.

«Шановні громадяни, про факти скоєння злочинів або правопорушень, виявлення підозрілих предметів, в тому числі у громадських місцях, повідомляйте на лінію 102, у територіальні відділи та відділення поліції або безпосередньо поліцейським на вулицях» – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости