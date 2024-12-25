Внаслідок ранкового обстрілу Харківщини загинула жінка

Внаслідок ворожої атаки по Купʼянщині загинула мирна мешканка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що російська армія 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району.

Загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости