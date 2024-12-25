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ДСНС показала наслідки масованих ударів по Харкову ракетами та дронами: виникло чотири пожежі
Сьогодні вранці під прицілом ворога опинився Харків та передмістя.
Про це повідомляє ДСНС України.
Влучання були зафіксовані у кількох районах міста та області. Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема, в Основ’янському та Слобідському районах Харкова горіли 2 приватні житлові будинки.
За попередніми даними, постраждали 6 осіб.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.