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ДСНС показала наслідки масованих ударів по Харкову ракетами та дронами: виникло чотири пожежі

ДСНС показала наслідки масованих ударів по Харкову ракетами та дронами: виникло чотири пожежі

Сьогодні вранці під прицілом ворога опинився Харків та передмістя.

Про це повідомляє ДСНС України.

Влучання були зафіксовані у кількох районах міста та області. Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема, в Основ’янському та Слобідському районах Харкова горіли 2 приватні житлові будинки.

За попередніми даними, постраждали 6 осіб.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Агентство Телевидения Новости

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