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Вісім років тюрми загрожує харків’янину, який мріяв про «руський мир»

Вісім років тюрми загрожує харків’янину, який мріяв про «руський мир»

У Харкові безробітний чоловік із антиукраїнськими поглядами активно транслював свою позицію в інтернеті. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловік залишав коментарі до публікацій у Телеграм-каналах, де зневажливо висловлювався про українських захисників та цивільне населення нашої держави.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Шанувальник політики кремля виправдовував збройну агресію рф і називав українців нацистами. Він стверджував, що готовий спалити український паспорт після «освобождения» Харкова російськими військовими.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно, з використанням засобів масової інформації (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловік перебуває під вартою, судитимуть його у Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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